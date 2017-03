Educación debe ser inclusiva: Nuño

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, señaló que la educación debe ser inclusiva y se debe proveer el acceso a ella sin importar la condición en que se encuentren los estudiantes.Durante la inauguración de la exposición “Destellos de Esperanza” de la Fundación John Langdon Down en el salón Hispanoamericano de la SEP, Nuño dijo que todos tenemos derecho a una es de calidad y que esta tiene el poder de hacernos felices y podernos expresar a través del arte.“La educación tiene el poder de cambiar vidas; es el derecho más importante que tenemos todos los mexicanos sin importar la condición en la que hayamos nacido: sea de alguna discapacidad, de origen étnico, de desventaja económica. Todos tenemos derecho a una educación de calidad que tiene la capacidad de transformar vidas”.Acompañado de su esposa María Aliaga, el funcionario recorrió la exposición conformada por 26 obras de 21 artistas, quienes presentaron técnicas diversas como pastel, óleo y grabados.La obra plástica de los artistas de la Escuela Mexicana de Arte Down ha sido expuesta en museos y galerías de 42 ciudades de América, Europa y Asia.La Fundación John Langdon Down fue creada en 1972 como la primera organización del mundo que buscaba ofrecer mejor calidad de vida a personas con síndrome de Down a través de atención educativa, médica y psicológica.