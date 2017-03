Desmiente Conacyt recorte de becas, pero no asegura aumento

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aseguró que no hubo un recorte en la cantidad ni monto económico de las becas entregadas a jóvenes investigadores, estudiantes en programas de maestrías y doctorados de excelencia.



No obstante, la institución reconoció que este año, las becas no crecerán como en ejercicios anteriores.



En conferencia de prensa, funcionarios de la dependencia aseguraron que los recursos asignados a este rubro no podrán crecer como en años anteriores, pero que por lo pronto no ha disminuido; para finales de año, se habrán entregado 24 mil nuevas becas a investigadores y estudiantes, para llegar a poco más de 260 mil becarios.



"Desde el principio anunciamos que se iban a hacer las compensaciones globales que se requieran: hay instituciones que no sólo no necesitan más becas, sino que están dejando becas. Estas se van a reasignar y nosotros calculamos que todo se va a atender. Esperamos que todo lo que nos postulen cumpla con los requisitos", señaló Dolores Sánchez Soler, directora adjunta de Posgrado y Becas del Conacyt.



La funcionaria junto con Víctor Carreón, director adjunto de Planeación y Evaluación, y Pablo Rojo, director de Becas, señalaron que ha sido mínima la reacción e inquietud de estudiantes de posgrado de todo el País, quienes temen, como en el caso de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que no se les vayan a entregar sus becas o en el caso de los programas bianuales, los cuales están estructurados para durar dos años, que los que iniciaron en 2016 no fueron considerados para 2017.



"Los casos en los que ha habido retraso en esta respuesta es donde se ha generado un poco de nerviosismo, pero este ruido entre los estudiantes es poco. De 53 mil becarios vigentes que tenemos en este momento y los más de 7 mil que tenemos postulados, no pasan de 100 los que tienen inquietudes. No ha sido un número exagerado. Algunos estudiantes que no han recibido respuesta de su institución han entrado en nerviosismo y eso ha hecho ruido".



En este sentido, señalaron que este año las universidades deben determinar cuántas becas utilizan en qué programas, de esta forma las becas que no se utilicen en un programa deberán "pasarse" a otros programas donde hagan falta.



"En estos momentos, Conacyt está llevando a cabo la revisión de los candidatos postulados para determinar a quiénes les entregará becas este año y a quiénes no; dos de los criterios es que las instituciones de educación superior cumplan con todos los requisitos burocráticos para que los alumnos puedan obtener su beca, y el otro es que los alumnos no tengan ningún tipo de adeudo con el consejo", finalizó.