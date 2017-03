Grupo Modelo dice que usará cebada 100% nacional

GUANAJUATO(SUN)

Agricultores del estado de Guanajuato sugirieron a Grupo Modelo subir 15% el precio pagado por la cebada durante esta temporada de cosecha para compensar el incremento en sus costos por la depreciación del peso frente al dólar.



Hoy el precio de la tonelada de cebada pagada por la multinacional Anheuser Busch (AB) InBev, dueña de Modelo, a los trabajadores del campo es cercana a los 4 mil 765 pesos (4.76 pesos por kilo), pero la propuesta de los agricultores sugiere subirla a 5 mil 500 millones de pesos (5.5 pesos por kilo).



"El precio de la tonelada está en 4 mil 750 pesos. No nos dejan ni para gasolina, todo lo que pagamos está a tipo dólar", dijo Guillermo Mora, agricultor de la ciudad de Irapuato.



Entrevistados en el marco del Día del Agricultor en Guanajuato, los productores explicaron que la maquinaria, plaguicidas y equipos para la su labor han registrado un alza en los últimos meses.



"Desde el año pasado hasta hoy hemos tenido incrementos en los productos químicos, maquinaria y equipos, todo se incrementó. La mayoría de los productos son de importación, por eso hemos tenido un alza considerable", dijo Fernando Lara, agricultor de la zona de Valle Santiago.



Los agricultores resaltaron que son preocupantes las subidas de precios en sus insumos, pero es peor cuando no existe un ajuste en el precio de compra.



"Como siempre, el campo vive siempre del crédito y buenos precios a nuestros productos, eso es lo más importante. Eso es lo grave (el aumento de precios), todo lo que nosotros consumimos sube cada año y seguirán subiendo", dijo Rubén González, agricultor de Salamanca.



Grupo Modelo



Mauricio Leyva, director general de Grupo Modelo, explicó que no sólo se trata de precio, sino de productividad.



"El tema no solamente es precio, también es productividad para que a través del tonelaje pudiéramos producir cebada de altísima calidad y ahí el ingreso que les llega a sus familias fuera mucho más grande, en eso nosotros nos enfocamos", puntualizó.



En otro tema, el directivo también anunció que sus marcas mexicanas serán producidas 100% con cebada nacional.