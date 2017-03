Reconoce Barrales propiedad millonaria en Miami

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, reconoció poseer un departamento en Miami, Florida, valuado en 14.3 millones de pesos y que aún paga con una hipoteca a la que restan 28 años.



Una investigación del periodista mexicano Julio C. Roa y Univisión Investiga detectó la propiedad a nombre de la empresa Maxba Development Incorporated, cuyas acciones están en poder de la firma Albama Transportes Sociedad Anónima, de la que es titular Barrales Magdaleno.



Por ello, según el reportaje, se pidió a la dirigente aclarar ese bien o por qué no lo había declarado. Barrales indicó a la cadena de televisión haber adquirido el bien con un crédito primero tramitado de forma personal y luego a través de Maxba, a la que se llama en la investigación como “empresa de papel”, pues se habría creado una semana antes de adquirir el inmueble y la perredista sería su única accionista.



El departamento es, según la publicación, un bien lujoso, con vista al mar y embarcadero propio, ubicado en Sunny Isles Boulevard y con valor de 990 mil dólares, más de lo que fue reconocido por Barrales.



Según el reportaje, los ingresos de Barrales no habrían sido suficientes para liquidar los pagos realizados por el bien inmueble, mismos que comenzaron desde 2015, cuando era senadora.



Consultada por los periodistas, Barrales habría expresado que el formato empleado para la declaración 3 de 3 presentada ante el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana en 2016 –misma que es pública– no permitía la opción de especificar los bienes de Maxba, por eso no los consignó.



Después de esa entrevista, según el texto periodístico y en la propia página web del IMCO, Barrales escribió a esta organización y a Transparencia Mexicana para aclarar las “inexactitudes” de su declaración patrimonial y pidió incluir una empresa y una propiedad antes no citadas.



Así, pidió modificar su declaración 3 de 3 con una “aclaración” sobre la situación de su empresa Albama Transportes Sociedad Anónima, misma que como tenedora de acciones de Maxba tendría el control del departamento en Miami.



La declaración 3 de 3 presentada por Barrales tiene fecha del 28 de abril de 2016 y no se consigna nada sobre Maxba o el departamento. En el rubro de inversiones, Barrales dijo ser la titular de la firma Albama, con un saldo mayor o menor que 500 mil pesos.



Sin embargo en la “aclaración”, entregó a IMCO y a Transparencia una copia de un documento suscrito en enero de 2016 en Miami, por el cual las empresas Maxba y Albama declaran que se van a dedicar al ramo de los bienes raíces y bienes inmuebles.



En el escrito, fechado el pasado 17 de marzo, Barrales informó un cambio. Reportó que Albama, de la que es presidenta, “es la tenedora de las acciones de la empresa Maxba Development Incorporated” y ésta “cuenta dentro de su activo fijo con un departamento radicado en Estados Unidos de Norteamérica (Florida), con superficie de 163 metros cuadrados y un valor de 14 millones 355 mil pesos.



“Dicha propiedad fue adquirida mediante un crédito bancario con un enganche diferido a siete meses”, expuso Barrales.



Según la dirigente perredista, la corrección es porque se detectó una “inexactitud” en su declaración 3 de 3 del 28 de abril de 2016, cuando era secretaria de Educación de la Ciudad de México, y ese mismo reporte fue retomado en su calidad de presidenta del PRD.



“Sobre el contenido de mis declaraciones, en días recientes se hizo de mi conocimiento que existe una inexactitud acerca de la información ahí contenida y que pudiera generar una interpretación que no guarda relación con mi voluntad de cumplir con el fin que se persigue al hacer públicos los datos ahí requeridos”, indicó Barrales en la carta aclaratoria.



Por eso solicita que “de no existir inconveniente alguno” se incorpore la aclaración y anexó “los artículos de incorporación de Maxba Development Inc. a efecto de que se pueda corroborar la vinculación de ésta con Albama Transportes SA de CV”.



En comunicado difundido la noche de este lunes, Alejandra Barrales rechazó categóricamente las afirmaciones de la cadena Univisión y aseguró que la información presentada “tuvo un tratamiento doloso y distorsionado”.



Según el boletín, el departamento en Miami “aparece en la declaración realizada por Barrales Magdaleno ante el Senado de la República, el 31 de julio del 2015; posteriormente el 3 de agosto del mismo año, fue enumerado en la declaración realizada el ingresar al Gobierno de la Ciudad de México como Secretaria de Educación”.



También se asegura que ese inmueble está en la declaración 3 de 3 presentada el 28 de abril de 2016, aunque fue el viernes pasado cuando se pidió incorporarlo, como bien inmueble de Maxba.



“Es importante destacar que la propiedad a la que se hace referencia fue obtenida a través de un crédito bancario, cuya hipoteca está contemplada a 30 años, de los cuales todavía faltan 28 para concluir con el pago; así mismo es importante señalar que esta propiedad será pagada con el producto de las rentas, ya que nunca contempló habitar dicho departamento”, indicó.



Las propiedades de Barrales “están debidamente declaradas y son producto del trabajo de más de 30 años en la iniciativa privada, como funcionaria pública y legisladora”, se señala en el texto.