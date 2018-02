¿Se aproxima un mega terremoto para México?

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

📌 NO propagues rumores en #RedesSociales y en la comunidad 👉🏻 NO difundas información sin verificar siempre su autenticidad en los sitios o cuentas oficiales y atiende las recomendaciones de las autoridades. pic.twitter.com/oXssrljTlN — Consejo Ciudadano Mx (@elconsejomx) 20 de febrero de 2018

En redes sociales comenzó a circular la noticia de que mañana jueves se generará un mega terremoto magnitud 8.7 grados, entre las 14:00 y 15:00 horas, lo cual es completamente falso.La información fue originada en la página Noticias Universales y hablan de una supuesta alerta roja ante el presunto movimiento telúrico, por lo que el Consejo Ciudadano de México pidió no caer en rumores y mucho menos difundirlos.A través de su cuenta de Twitter el Consejo Ciudadano de México exhortó a la población a no hacer caso a este tipo de noticias falsas y recomendó estar informado por medio de cuentas oficiales.Cabe mencionar, que la jefa de Sismológico Nacional, Xyoli Pérez Campos ha dicho que los sismos no se pueden predecir.