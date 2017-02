ODCA reprueba que Cuba niegue ingreso de Calderón

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) protestó por la decisión de las autoridades cubanas de prohibir el ingreso a Cuba del ex presidente de México y ex vicepresidente de la organización, Felipe Calderón , quien viajaba como invitado especial al aniversario luctuoso de Oswaldo Payá, acción que se replicó con la ex ministra de Chile, Mariana Aylwin“Valoramos la protesta formal de los gobiernos de Chile y México, ya que la medida del gobierno cubano es inaceptable para los términos de respeto y reciprocidad que deben existir entre Estados que mantienen relaciones diplomáticas y consulares”, afirmó en un comunicado.La ODCA reiteró su posición histórica a favor del respeto a los derechos humanos y las libertades públicas de los cubanos opositores que buscan promover pacíficamente un proceso de democratización en Cuba, lucha que ha sido impulsada históricamente por líderes demócrata cristianos como Oswaldo Payá.La Organización suscribió las palabras de Calderón Hinojosa, quien al ser impedido de viajar declaró: “Anhelo y me comprometo a luchar para que un día todos los latinoamericanos podamos vivir en Libertad, Justicia y Democracia”.Asimismo, respaldó la iniciativa de los jóvenes latinoamericanos que tiene por objetivo central realizar un reconocimiento al ex presidente de Chile, Patricio Aylwin y al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por el compromiso con la democracia y los derechos humanos.Además de solidarizarse con la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y con su presidenta Rosa María Payá, hija del fallecido líder demócrata cristiano Oswaldo Payá, ante la decisión de las autoridades cubanas de impedir la ceremonia de entrega del Premio Oswaldo Payá en La Habana.