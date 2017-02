Videgaray y Guajardo se reúnen con políticos en Canadá

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray , y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunieron hoy con empresarios y políticos canadienses para discutir y reforzar la relación bilateral y la interacción comercial entre ambos países.El canciller participó en un panel sobre la relación México-Canadá con la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland,En el marco del evento “New Strategies for a New North America”, organizado por el Consejo Canadiense para las Américas, el canciller participó en un panel sobre la relación México-Canadá con la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland.Videgaray destacó la relevancia de la relación México-Canadá, así como la confianza del trabajo conjunto para consolidar la competitividad de nuestros países y de la región en su conjunto.Además se reunió con el ex Primer Ministro Brian Mulroney, quien fue promotor y artífice del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).“Ambos coincidieron en que el Tlcan ha dado beneficios a los tres países y que ahora se presenta una oportunidad de actualizar este tratado y que siga siendo un motor de crecimiento de la región”, señaló en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).Videgaray, junto con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sostuvieron un encuentro con altos directivos de empresas canadienses.Los funcionarios mexicanos constataron la importancia de México para diversas empresas canadienses, y destacaron iniciativas conjuntas para favorecer y reforzar la interacción comercial.Esta visita de trabajo constató el excelente estado de la relación bilateral y la voluntad de ambos países de continuar el diálogo franco y constructivo en los temas de interés común, se lee en la nota de prensa de la SRE.