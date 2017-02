Absurdo y reprobable, negar mi ingreso a Cuba: Calderón

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex presidente de México, Felipe Calderón , consideró absurda, inadmisible y reprobable la negativa del gobierno cubano para ingresar a la Isla donde tenía previsto asistir a un evento por el aniversario luctuoso del activista cubano, Oswaldo Payá.En entrevista, en el espacio radiofónico de Joaquín López Dóroga, en Radio Fórmula, Calderón Hinojosa detalló que al intentar el avión, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el mostrador le notificaron que no podía abordar el vuelo porque no estaba autorizado para ello por órdenes del Gobierno cubano.Detalló que su motivo para viajar a Cuba era asistir al aniversario luctuoso de Oswaldo Payá, a quien definió como un hombre al que admiró muchísimo por su tendencia de demócrata cristiano y que incluso ayudó a recolectar firmas para que hubiera elecciones en la Isla.Recordó que cuando fue Presidente de México intentó mostrar solidaridad con el disidente cubano, incluso solicitó al gobierno cubano la posibilidad de una reunión con él, lo cual fue rechazado condundentemente.El ex Presidente refirió que después tuvo contacto con Rosa María Payá, hija del líder opositor quien falleciera en un accidente en el que la familia ha insistido que fue deliberado.Por ello, Felipe Calderón expresó su temor de que el gobierno cubano emprenda represalias contra Rosa María Payá y sus hermanos por este hecho.“El hecho es que yo quería ir, y me invitaron a estar presente mañana en la entrega del Premio Osvaldo Payá, que lo iban a entregar a Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que hizo un papel destacado por la democracia tanto en Venezuela como en Cuba y otras partes”.Expresó su solidaridad con los familiares de Oswaldo Payá “y mi protesta contra el gobierno cubano y me parece simplemente inadmisible, bochornoso y espero que esto se revierta y les mandé un mensaje a los cubanos para que todos los pueblos de Latinoamérica, absolutamente todos, podamos vivir en libertad y en democracia", puntualizó.