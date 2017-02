Amparan a "Menchito" por fallas en consignación

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un tribunal federal otorgó un amparo a Rubén Oseguera González, "El Menchito", en el que invalidó el auto de formal prisión emitido en su contra por delincuencia organizada.



El magistrado del Primer Tribunal Unitario de Jalisco consideró que el pliego de consignación del Ministerio Público federal contiene fallas y que el juez federal que le dictó auto de formal prisión no valoró correctamente las pruebas, pues no hay elementos suficientes para declarar válida la acusación por dicho delito.



De acuerdo con el expediente número 68/2016, el tribunal unitario ordenó al juez penal que dicte auto de libertad inmediata, sin embargo, esto no ocurrirá debido a que esta resolución fue impugnada por el Ministerio Público (MP) federal y a que Oseguera González tiene otros procesos penales en su contra.



Indicó que conforme a la puesta a disposición de Oseguera González, el 23 de junio de 2015 se le detuvo portando armas de fuego sin que esto sea suficiente para establecer que forme parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como él mismo refirió a los elementos que participaron en su detención, quienes no están autorizados para recibir declaraciones de los detenidos, pues esta sólo es facultad del MP federal y de la autoridad judicial, con asistencia de un defensor.



Refirió que entre las probanzas ofrecidas por el MP se encuentra un oficio presentado por dos elementos de la Policía Federal, en el cual describieron la estructura criminal del CJNG, y la actualización de la misma en la que "El Menchito" supuestamente operaba como líder.



"Dicho medio de convicción resulta insuficiente para establecer la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del antisocial en estudio, pues en tal medio de convicción no se estableció de dónde se obtuvo la información ni la fuente que consultaron", señaló el magistrado.



"Tal medio de prueba no debió de haber sido considerado por la responsable al no tener valor probatorio, al no existir fiabilidad del método en que fue generado".



Asimismo, detalló que la autoridad responsable externó razones infundadas para tener por acreditados los elementos del delito de delincuencia organizada y la probable responsabilidad de "El Menchito" en su comisión, por lo que el auto de formal prisión emitido en su contra es ilegal y violatorio de derechos humanos.



En noviembre de 2015, un juez federal en Jalisco abrió un juicio en su contra por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud; también se le señaló por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por cohecho, y se le internó en el Centro Federal de Readaptación Social 1 "Altiplano"; en octubre de 2015 fue trasladado al penal de Mihuatlán, Jalisco, donde se encuentra actualmente.



Oseguera González ha sido detenido en tres ocasiones y en todas ellas se le liberó debido a que distintos jueces consideraron que las acusaciones en su contra presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR) carecen de elementos.