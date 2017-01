Discurso de Trump fue de emperador: Académicos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El discurso de toma de protesta de Donald Trump fue la declaración de un “emperador” egocéntrico, populista y mesiánico, carente de información así como de bases argumentativas, afirmaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Para Diana Marenco Sandoval, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, explicó que los discursos de la democracia no sólo deben reconocer al pueblo como como interlocutor, sino también considerarlo partícipe de los planes y de los proyectos que se plantean para el gobierno, sin embargo el discurso de Trump fue una declaración unipersonal, egocéntrica con la que buscó mostrar su “poderío” puesto que fue populista, conservador y “profundamente demagógico”;“El de Trump es unipersonal. Es él, el gran señor, quien le regresará “América” a los “americanos”, aunque se refiere sólo a los WASP (white anglo-saxon protestant). No obstante, los más desprotegidos han sido precisamente los latinos y las minorías que tanto desprecia. La suya es una pieza de oratoria profundamente ignorante, carente de información y de bases argumentativas: desconoce su pasado y su historia, es el discurso de un ególatra”, indicó.Consideró que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos es el inicio de una nueva era del discurso “político” en el que se acaban los sacrificios por los demás; “es, más bien, una declaración de guerra a sus adversarios, agresivo, en donde deja claro quiénes son y a qué se deben atener si no obedecen sus órdenes”.“Es una alocución que corresponde más a un “emperador” que a un presidente democrático, porque excluye al pueblo y carece de toda empatía. La alusión que hace de desaparecer de la faz de la tierra al terrorismo islámico no es sólo beligerante, sino peligrosa. Y cuando se refiere a su lucha contra la pobreza, su narrativa es falaz porque en el fondo su alegato va en contra de los más vulnerables: negros, mexicanos y latinos”, subrayó.Es demagógico y patriotero, subrayó Marenco, porque apela al sentimiento más primitivo e irracional del nacionalismo: “América” es lo primero y para los “americanos”, refiriéndose a los estadounidenses.La académica enfatizó que la narrativa del magnate es “vacía y sin argumentos” al ofrecer mayor crecimiento de Estados Unidos mediante la construcción de más puentes y carreteras “esa prosa simple lo que lo ha llevado al éxito: El efecto es de adhesión y de simpatía para quienes piensan como él. No tiene necesidad de ser empático, lo que promete es para él y sus simpatizantes”.Eduardo Rosales Herrera, investigador de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, explicó que el discurso que Donald Trump dio tras rendir protesta como presidente de Estados Unidos fue populista, fantasioso, con mentiras e, incluso, con tintes mesiánicos.“Fue populista al expresar que devolverá el poder al pueblo. Son los tintes recurrentes precisamente de la demagogia populista. Fue patriotero porque señala que Estados Unidos va a ser nuevamente grande y, además, ‘ayudado de Dios’, lo cual raya en lo místico y mesiánico”, expresó.El especialista en Relaciones Internacionales señaló que un ejemplo de las mentiras expresadas por el nuevo presidente de la Unión Americana son sus afirmaciones de que en esa nación ha caído el empleo.” La administración de Barack Obama es una de las que mejores números entrega en ese rubro; En EU el desempleo está por abajo del cinco por ciento”.Afirmó que otra de las mentiras de Trump es que Estados Unidos ha enriquecido y protegido la frontera de otras naciones, cuando ha ocurrido lo contrario. “Ha empobrecido a otros países y no ha protegido sus fronteras, sino sus intereses geopolíticos, como sucedió en Afganistán, Libia y Siria”, señaló.Iván Alfredo Islas Flores, docente de la FCPyS, expuso que el lenguaje utilizado por Trump en su primer discurso como presidente de EU fue claro en su estructura, pero “con un tono emocional, retórico y con un rasgo muy personal”.El investigador del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la FCPyS refirió que fue una buena alocución en términos de su estructura, y en términos de contenido condensó todos los elementos que había expuesto en su campaña, aunque sin ser manejados de una manera tan beligerante.Por el contrario, “estuvieron envueltos en una retórica que selecciona de manera muy atinada las palabras y los elementos para mantener las posturas autoritarias y nacionalistas que ha promovido”.Iván Islas reiteró que Trump confirmó mucho de lo que expresó durante su campaña, y como presidente electo su discurso fue dirigido sobre todo a los electores que votaron por él. “No fue inclusivo, apeló a un cierto auditorio”.“Utilizó referencias que fueron seleccionadas, con contenido totalmente nacionalista: la nación es primordial; las relaciones que se establezcan dentro del propio país son lo esencial; aunque el mundo está globalizado, la prioridad es siempre al interior de la Unión Americana”, afirmó.Comentó que otro recurso que utiliza Trump en su lenguaje es el de la comparación, al resaltar lo que sus antecesores no hicieron y que él sí hará. “Las marcas de autoritarismo en su mensaje no son explícitas, sino implícitas, dejando ver que el nuevo presidente considera que lo importante o lo valioso es su visión”.