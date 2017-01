Llaman en redes a boicotear productos de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Frente a las amenazas del Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de castigar a las empresas de ese país que inviertan en México, usuarios de redes sociales han llamado a la sociedad mexicana a boicotear los productos provenientes de la Unión Americana y en su lugar consumir productos hechos en el País.



Con base en los hashtag #NoCompresUSA, #NocompresUSA y #DignidadMéxico usuarios de Twitter difunden mensajes en contra de los productos estadounidenses.



“Haz patria: #NoCompresUSA boicot comercial total vs productos de procedencia norteamericana. #DignidadMexico. Apoya a tu país vs Trump!!!”, es uno de las decenas de mensajes que en los últimos días se han difundido.



En tanto, algunos mensajes puestos en la red social piden comprar productos mexicanos como defensa contra las expresiones del nuevo presidente estadounidense y de empresas que han anunciado el retiro de inversiones del País a raíz de las amenazas del magnate.



"#Boicot Compra productos 101% mexicanos mientras Trump esté en el poder”.



“Si a Ford no le interesa invertir en nuestro país, no me interesa ya comprar un automóvil Ford. Los automóviles japoneses que se arman en México son excelentes. Honda, Mazda, Toya, Toyota. Hasta las motocicletas son mejores”, son algunos de los mensajes que se difunden en la red social.



Mientras en Facebook, usuarios han subido imágenes llamando a realizar un boicot contra empresas estadounidenses y consumir productos mexicanos, además de crear grupos en esta red llamando a no comprar y no consumir productos del país vecino.



“Boycot a Ford, no compres nunca más un Ford, que los compre todos Trump. Si quieren hundir a México que se hundan con nosotros”, es uno de los mensajes, que acompañado de una imagen de la automotriz se difunden en esta red social.