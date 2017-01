Capitaine, uno de los "Porkys", consigue amparo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un Tribunal Colegiado otorgó un amparo y revocó el auto de formal prisión en contra de Enrique Capitaine, uno de los señalados de violar a la joven Daphne en enero de 2015, en Boca del Río, Veracruz.



En redes sociales los jóvenes involucrados en ese hecho fueron llamados "Los Porkys de Costa de Oro".



El órgano colegiado resolvió conceder la protección de la justicia a Enrique, quien se encuentra en recluido en el penal de Amatlán de Los Reyes, al encontrar inconsistencias en el proceso que lo dejaron en estado de indefensión.



En ese sentido, ordenó al Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz dejar insubsistente el auto de formal prisión del 18 de mayo de 2016 y emitir otro suficientemente fundado y motivado.



Pidió al juzgador que analice todos y cada uno de los medios de prueba de descargo que obren a favor del inculpado, también que analice el dictamen de criminalística o mecánica de hechos en el que se hizo constar que éste no se pudo llevar a cabo porque Daphne manifestó no recordar nada.



También deberá considerar las impresiones fotográficas que exhibió un co inculpado, las declaraciones de los empleados del bar de donde salieron Enrique con un grupo de amigos y la quejosa ya que los empleados del establecimiento dijeron observar que la joven subió por su propia voluntad al vehículo y no a la fuerza como ella lo señaló.



Al resolver el amparo en revisión 357/2016, el tribunal colegiado dijo que al no darle valor a los dictámenes periciales, se afectaron los principios de legalidad y seguridad jurídica, dejando en estado de indefensión a Enrique al impedirle desplegar una defensa adecuada.



“Asiste razón al disidente cuando sostiene que en el particular existen contradicciones entre las declaraciones de los testigos de cargo y los de descargo y la declaración rendida por la ofendida, que pueden incidir en la forma o mecánica en que ocurrieron los hechos e incluso generar una duda manifiesta acerca de la forma y circunstancias en que llegó a producirse el hecho, incluso de la mendacidad, aleccionamiento y alcance probatorio de los aludidos testimonios, por lo que ameritaba que el juez responsable se pronunciara al respecto a efecto de establecer conforme a su prudente arbitrio cuáles le merecen crédito respecto de la calidad y verosimilitud”, explicó.



Dijo que en su declaración inicial y en la ampliación, la ofendida manifestó que vestía una falda de color negro; mientras que los testigos de descargo manifestaron que portaba un short negro ajustado.



“Lo que pudiera incidir en la mecánica en que aquella narró que fue abusada sexualmente”, aspecto que se pretendió corroborar con las impresiones fotográficas exhibidas por el coinculpado, se lee.



Capitanie, junto con tres amigos más, fue señalado por familiares de la joven Dahpne de haberla atacado sexualmente cuando era menor de edad en el año 2015, aunque la denuncia se interpuso tres meses después y el padre de la víctima hizo publico el caso un año después (enero del 2016) ante –denunció- la dilación en la impartición de justicia.



El caso se viralizó en redes sociales, donde bautizaron a los cuatro presuntos responsables como Los Porkys de Costa de Oro. Un juez emitió órdenes de aprehensión contra tres de ellos por el delito de pederastía.



Lo que dice su mamá



La madre de Enrique Capitaine, Jaqueline Marín Lara, declaró a medios locales que con este amparo su hijo podría quedar en libertad en las próximas horas; aunque la Fiscalía podría inconformarse.



“El amparo lo protege de esta decisión que violó sus derechos. Él fue detenido y encarcelado de manera injusta”, dijo la mujer.



El abogado de Dahpne era Jorge Winckler, amigo personal del entonces candidato del PAN a la gubernatura y actual gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares.



Winckler actualmente es el Fiscal General del Estado y no se ha pronunciado sobre el amparo concedido a Capitaine.



En ese sentido, la madre de familia criticó que el abogado y ahora Fiscal se presente de manera personal al juzgado que lleva el caso, pues ello –dijo- representaría un conflicto de intereses.



“Eso está muy mal, el Fiscal no puede ser juez y parte, esta situación no tiene por que ser así”, agregó.