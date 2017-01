Afirman que Padrés Elías está en huelga de hambre

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A través de una carta dirigida a las autoridades del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, declaró iniciar una huelga de hambre.Según difundió anoche el periodista Joaquín López Dóriga a través de redes sociales y su portal noticioso, el ex mandatario estatal denunció un supuesto maltrato a su hijo, Guillermo Padrés Dagnino.Tanto Padrés Elías como Padrés Dagnino fueron detenidos el pasado 10 de noviembre, luego de que el ex Gobernador acudiera a una estación de radio y diera una entrevista en uno de los noticieros. Guillermo Padrés Dagnino se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, mejor conocido como el Penal del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.El ex mandatario de Sonora se encuentra recluido acusado de los delitos de defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por los cuales no alcanza fianza.Mientras que su hijo, por los delitos de delincuencia organizada y "lavado" de dinero.