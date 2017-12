Se percibe sismo en la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Preliminar: SISMO Magnitud 5.4 Loc 44 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 20/12/17 21:23:36 Lat 16.12 Lon -98.39 Pf 10 km pic.twitter.com/cmaI5XwcO7 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 21 de diciembre de 2017

Del sismo registrado a las 21:23 horas, el reporte oficial del @SismologicoMX es de Magnitud 5.2 grados con epicentro a 56 Km al Suroeste de Pinotepa Nacioanal, Oax. No se reportan daños en la CDMX #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 21 de diciembre de 2017

Buenas noches, de acuerdo con @SASMEX el sismo detectado no ameritó la activación de alerta sísmica. Te compartimos la info: https://t.co/XddGT88jF4. — C5 CDMX (@C5_CDMX) 21 de diciembre de 2017

Este miércoles se registró un sismo perceptible en la Ciudad de México. El Sismológico Nacional reporta el movimiento de forma preliminar en 5.4 grados al Suroeste de Pinotepa Nacional a las 21:23 horas.Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, y Fausto Lugo secretario de Protección Civil capitalina, afirmaron en sus cuentas de redes sociales que hasta el momento no hay reportes de incidentes.Minutos más tarde ajustó la magnitud a 5.2 grados y a 56 kilómetros.La alerta sísmica no se activó en la Ciudad de México. La cuenta del C5 informó que el movimiento no ameritó la activación.El movimiento ocurre a tres meses y un día del sismo del 19 de septiembre, que se registró en 7.1 grados y causó graves daños en el centro del país.Autoridades de Protección Civil de Oaxaca informaron que activaron protocolos de revisión.