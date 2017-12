Detienen a ex secretario del CEN del PRI señalado de desvío

CHIHUAHUA, Chihuahua(SUN)

Autoridades federales, en coordinación con la Fiscalía de Chihuahua, detuvieron a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario del CEN del PRI, por su presunta participación en el desvío de 240 millones de pesos de recursos públicos a campañas electorales.



El gobernador Javier Corral confirmó la detención en sus redes sociales.



"El día de hoy me fue informado por la Fiscalía General del Estado, que en un operativo conjunto de la Policía Federal y la Policía Estatal de Chihuahua se llevó acabo el cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por juez competente en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.



"Esta aprehensión - resultado de una investigación realizada acuciosamente por el Ministerio Público y eficientemente ejecutada esta mañana por la Policía -, contribuye al esclarecimiento de los delitos de corrupción política que se han imputado al ex gobernador César Duarte Jáquez , quien acumula 10 órdenes de aprehensión en su contra, dentro de la operación justicia para Chihuahua, compromiso ineludible de nuestro Gobierno", señaló el mandatario estatal.



Agregó que "con respecto a la posible participación de otras personas en esta red de corrupción política, y en este específico caso de triangulación de recursos públicos hacia la campaña electoral de PRI en el 2016, será el Ministerio Público quien lo determine, en el ámbito de sus atribuciones", dijo, sobre un supuesto desvío en campañas de 2016.



Según ha trascendido, el uso indebido de recursos federales consistió en transferir 240 millones a cuentas estatales, de ahí se transfirieron al PRI durante la administración de Duarte.