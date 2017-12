Fiscalía dice que Gumaro Pérez no ejercía el periodismo

(SUN)

La Fiscalía General del estado de Veracruz dijo que detectó "nula actividad periodística" de Gumaro Pérez, asesinado el martes al Sur de la entidad, en una escuela primaria.



En un comunicado de prensa, el organismo informó “que no existe testimonio alguno de que el hoy finado se dedicaba a ejercer el periodismo”, sin embargo en el mismo texto reconocen que laboró en el pasado en distintos medios de comunicación.



El comunicado establece que como resultado de las primeras diligencias, realizadas por la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias contra Comunicadores, se detectó nula actividad periodística.



“Como la pérdida de cualquier vida, su deceso violento es lamentable y la investigación continuará su curso hasta esclarecer en su totalidad los hechos; no obstante, es preciso aclarar que no existe testimonio alguno de que el hoy finado se dedicaba a ejercer el periodismo”, detalla el documento.



La Fiscalía señaló que determinaron que no era periodista debido a que en la actualidad no trabajaba para medio de comunicación alguno, ni como reportero, ni como periodista, ni como fotógrafo.



“Lo cual es confirmado por su cónyuge; así como por los medios El Golfo Pacífico, Diario de Acayucan, Liberal de Coatzacoalcos y Voz del Sur, en los cuales alguna vez colaboró, aunado a que un portal de su autoría fue dado de baja desde hace algunos meses”, agrega.



El organismo invitó a cualquier medio de comunicación que cuente con información relativa al suceso o a la actividad que desempeñó en vida Gumaro, a que la aporten ante esta representación social.



“La Fiscalía General del Estado (FGE) agota todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos, incluyendo si su deceso fue obra de la delincuencia organizada”.



El reportero del portal La Voz del Sur, Gumaro Pérez Águilando fue asesinado ayer en el Sur de Veracruz.



Los hechos ocurrieron en el municipio de Acayucan, donde el reportero fue atacado en el interior de una escuela pública que celebraba una festividad de fin de año.



Los atacantes ingresaron a un aula de la escuela primaria Aguirre Cinta, ubicada en la calle Melchor Ocampo entre Enrique Rébsamen y Santa Rosa de la Colonia Villalta.