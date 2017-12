Ven inverosímil liga de Beltrones con desvío

CIUDAD DE MÉXICO()

Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del PRI, calificó de inverosímil la acusación que lo vincula con la triangulación de recursos federales a las campañas del tricolor en el 2016.



A través de una carta enviada al diario Reforma firmada por su colaborador Jesús Anaya, el también ex presidente del Senado aseguró que no conoce al ex secretario de Hacienda del Gobierno de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, quien reveló que Beltrones fue quien propuso la operación ilegal para transferir recursos de esa entidad, Veracruz y Tamaulipas al CEN del tricolor.



"Beltrones no conoce al señor Jaime Herrera Corral y menos aún tiene conocimiento del inverosímil relato hecho en la declaración del llamado ‘testigo colaborador’ de la Fiscalía del estado de Chihuahua", expresó Anaya en la misiva.



Por su parte, Alejandro Gutiérrez, señalado como el supuesto estratega financiero de la operación, sostuvo que las acusaciones en su contra son falsas.



Dijo que no conoce a ningún funcionario o ex funcionario de Tamaulipas y de Veracruz.



Sostuvo que el único contacto que tuvo con el ex secretario de Hacienda de Chihuahua fue para tratar el tema de unos cuarteles en una de las negociaciones del paquete económico, cuando todavía era diputado federal.



Recordó que cuando laboró en el PRI, en la dirigencia de Beltrones, dicho partido estuvo atento a las indagatorias de la Fepade en el caso del presunto desvío de cuotas al PRI de Chihuahua.



El diario Reforma publicó ayer que Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de Chihuahua en el Gobierno de César Duarte, reveló que la Secretaría de Hacienda avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI.