México no presentó contrapropuestas en agro y reglas de origen en TLC

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Por considerarlas inviables, México no presentó contrapropuestas al tema agropecuario ni a reglas de origen para el sector automotriz, durante la Quinta ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), dijo el coordinador del Cuarto de Junto del sector privado, Moisés Kalach.



En el caso de la propuesta estadounidense de que las exportaciones agropecuarias sólo se hagan cuando en el otro país no es temporada de cosecha, "no hay contrapropuesta, se aporta información. No hay planteamiento porque simplemente no se puede".



Para el planteamiento de Estados Unidos (EU) de que se acabe el tratado al quinto año de vigencia, denominado cláusula sunset, Kalach dijo que "la propuesta es que no haya muerte súbita", pero que si se revise al quinto año.



Añadió qué hay avances en las mesas de telecomunicaciones, mejora regulatoria y medidas sanitarias y fitosanitarias, pero será hasta mañana cuando se evalúe si pueden cerrar o no. Para Kalach la posibilidad de que se acabe el tratado sigue.



"Tenemos el mismo riesgo que teníamos antes. El tema político ha bajado la presión, pero también está el tema de reforma tributaria en Estados Unidos", expuso.