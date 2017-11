AMLO presentará en diciembre posible Gabinete

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras aprobar el Proyecto Alternativo de Nación, el presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, pidió unidad a sus correligionarios y no distraerse en pleitos mezquinos o ambiciones personales y egoístas.



En un Auditorio Nacional atiborrado de morenistas e invitados especiales como Porfirio Muñoz Ledo, el padre Alejandro Solalinde y Elena Poniatowska, el tabasqueño anunció que el 14 de diciembre presentará su posible Gabinete, que estará integrado por ocho mujeres y ocho hombres.







"Busquemos la unidad, no nos distraigamos en pleitos mezquinos, ni en asuntos personales, que tienen que ver con ambiciones personales y egoístas. Que los intereses personales ni nos empañen el propósito de lograr la transformación de México", expresó.



En el evento donde el gran ausente fue Ricardo Monreal, López Obrador, afirmó que el delegado de la Cuauhtémoc "decidió quedarse entre nosotros, en Morena".



Pidió a sus seguidores tomar un año sabático y trabajar en una región "siete meses, menos como ocho, como diría el clásico", haciendo referencia a una frase del presidente Enrique Peña Nieto.



Dijo que al triunfo de Morena va a limpiar al gobierno de corrupción, bajar sueldos de altos funcionarios y "cortar el copete de privilegios".



Adelantó que él próximo gobierno de Morena no va a firmar el acuerdo de las pensiones para los ex presidentes de México.



Señaló que según sus encuestas votarán 30 millones de ciudadanos por Morena y el primero de julio de 2018 se dará a conocer en todo el mundo la transformación de México.