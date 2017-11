Si hay dedazo en Frente no estoy dispuesto a participar, dice Mancera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si el Frente Ciudadano por México elige a su candidato por imposición o dedazo "no estoy dispuesto" a participar, advirtió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.



"La ciudadanía sabe que si hay un método, que si hay una competencia y una participación como lo hemos dicho, en la medida que sea democrático, transparente vamos a participar.



Si se pretende de cualquier manera hacer una decisión por dedazo, por imposición yo no estoy dispuesto", enfatizó.



Miguel Ángel Mancera afirmó que avalado el Frente por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, lo que urge ahora es que se defina el método de selección del candidato presidencial, el cual insistió, debe ser abierto, transparente y democrático.



"Siempre será preferible que no quede duda, que la gente sepa que hubo transparencia a querer arrebatar o a querer agandallarse de alguna manera el proceso. Así que no, yo estoy claro cómo queremos ir y cómo queremos sumar", dijo.



En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno señaló que en este proceso no se pueden permitir simulación, pues éstas "caen por su propio peso".