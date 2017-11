Ordenan a Pemex difundir contratos sobre inversión en infraestructura económica

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a Pemex Exploración y Producción dar a conocer los contratos pagados o que se pagarán con recursos derivados de proyectos de inversión en infraestructura económica.



Al responder a una solicitud de información Pemex dio datos para un requerimiento distinto y explicó que no cuenta con una herramienta para relacionar los contratos con los proyectos de inversión.



Tras analizar el caso, la ponencia del comisionado Joel Salas identificó que el sujeto obligado inicialmente entregó la respuesta a otra solicitud de información; luego entregó información sobre el programa presupuestario denominado K002-Proyectos.



Sin embargo, el particular no requirió la procedencia de los recursos, sino información sobre los contratos derivados de estos proyectos.



La ponencia del comisionado Salas identificó que la búsqueda de información no fue exhaustiva, ya que la solicitud no se turnó a todas las unidades administrativas que pudiesen resultar competentes.



“También fue evidente que el sujeto obligado pretendió atender la solicitud con la respuesta de otra, y esto no puede ser validado debido a que este Instituto instruyó a los sujetos obligados para que atendieran de manera individual, las solicitudes de acceso a la información”.



Al exponer el recurso ante el pleno del Inai, Salas Suárez dijo que el caso es relevante porque habla sobre los proyectos de inversión e infraestructura petrolera, que tienen gran utilidad económica y estratégica, pues el petróleo es un recurso público de alto valor para el país.



Señaló que tan sólo en el primer cuatrimestre de este año, las ventas del petróleo, aportaron el 14.9 %de los ingresos presupuestarios del sector público, con un total de 286 mil 537 millones de pesos.