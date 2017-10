Preocupa a Iglesia reclutamiento de jóvenes por crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El reclutamiento de jóvenes por grupos del crimen organizado es uno de los “focos rojos” para la Iglesia Católica que representa una de sus preocupaciones, advirtió la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).



Al presentar el Año de la Juventud, José de la Luz López, asesor nacional e la Dimensión Episcopal Mexicana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes, comentó que una de las mayores preocupaciones para la Iglesia en México es el proyecto de vida de los jóvenes, puesto que muchas veces son invitados a participar en los grupos del crimen organizado.



“Como focos rojos tenemos la preocupación del proyecto de vida de adolescentes y jóvenes, hay diversas invitaciones a formas de vivir diversas y a veces muy perniciosas como la invitación a trabajar en el crimen organizado y ese es un foco rojo que tiene una causa, hace falta acercarnos a los jóvenes, poder compartir con ellos y aprender de todos cómo es el camino de un proyecto de vida para un joven en México”, dijo.



Resaltó que el reto de este Año de la Juventud que los obispos mexicanos han decidido declarar desde este octubre hasta el del 2018 es acercarse a los jóvenes, no sólo a los que forman parte de la Iglesia sino a los que están alejados de ella; enfatizó que otro foco rojo es la manera en cómo los adultos consideran a los jóvenes, no sólo en el plano eclesiástico sino como parte de un plan de desarrollo del país en la que este sector de la población esté al centro.



“Vamos a acercarnos, platicar, dialogar, vamos a ver lo que está pidiendo conocer sus expectativas y no vamos a decirles qué hacer como si los fuéramos a salvar, ellos son responsables. Vamos a acercarnos no con afán proselitista sino ser evangelizadores de los barrios y las calles, aprender a acompañarlos, es un año de mucha esperanza y de aprendizaje”, expresó.



Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la CEM, informó que el próximo lunes desde la iglesia se presentará un plan de acción para apoyar a los afectados de los sismos de septiembre.



“Presentaremos un plan de acción desde la Iglesia Católica para la emergencia que todavía sigue en su etapa de ayuda humanitaria, después en la rehabilitación, reconstrucción y prevención. Eso implica a todas las 95 diócesis, las comisiones, las universidades, parroquias, obispos y sacerdotes", señaló.



El próximo 22 de octubre iniciará el Año de la Juventud en México, el cual busca escuchar a los jóvenes para impulsarlos a realizar un proyecto de vida, y alentar al pueblo mexicano a la responsabilidad social.