Despido de Santiago Nieto fue por violar "debido proceso": PGR

No permitiremos que se violente el debido proceso, la @PGR_mx es garante del cumplimiento de la legalidad — Alberto ElíasBeltrán (@AlbertoEBeltran) 20 de octubre de 2017

Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, dijo que la salida de Santiago Nieto Castillo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales obedece a que se violentó el debido proceso.La dependencia señala que lo anterior debido a que el “servidor público transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República”.El día de ayer el fiscal electoral reveló a Reforma que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, le envió una carta solicitando un pronunciamiento público sobre su inocencia, así como un currículum señalando quien es su papá, su mamá y en dónde estudio.“Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que 'soy una figura pública, la autoridad se tiene que disculpar', esto es lo que me parecía particularmente grave”, dijo Nieto.La Fepade abrió en agosto pasado la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017 para investigar si una parte de los supuestos sobornos que habría recibido Lozoya por parte de la brasileña Odebrecht fueron destinados a financiar la campaña del Partido Revolucionario Institucional de 2012 en la que resultó electo el ahora presidente Enrique Peña Nieto.Ante lo revelado, Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, anunció que interpondría en los próximos días una queja ante la Visitaduría General de la PGR contra el fiscal para delitos electorales de la PGR, Santiago Nieto Castillo, por violar la secrecía de una investigación.