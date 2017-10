Dan 3 años de prisión a ex funcionario de César Duarte

CHIHUAHUA, Chihuahua(SUN)

Tras declararse culpable del delito de peculado, el ex alcalde de esta capital y ex secretario de Obras Públicas de César Duarte, Javier Garfio Pacheco, fue sentenciado a tres años de prisión, por haber participado en la venta irregular de terrenos públicos durante el mandato del ex gobernador priista.



Garfio es uno de los personajes políticos más cercanos a Duarte y estaba acusado de haber desviado 328 millones de pesos, “Las investigaciones en la Operación Justicia para Chihuahua, demostraron que el ahora sentenciado participó en hechos ocurridos el año 2012, cuando se desempeñó como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, y autorizó la venta de 16 terrenos ubicados en La Labor de Terrazas, destinados para la construcción de viviendas populares. Terrenos con una superficie de un 1,906,750.509 metros cuadrados que le fueron vendidos a la empresa particular Grupo Industrial y Constructor S.A. de C.V., por un monto de 99 millones 151 mil 026 pesos, cuando el avalúo era de 427 millones 840 mil 691 pesos”, informó el Ministerio Público al informar el fallo del juez penal.



El ex alcalde había sido detenido el pasado 27 de marzo, tras pasar casi siete meses en prisión optó por acogerse a la figura de Proceso Abreviado, mediante el cual aceptó su culpabilidad a cambio de recibir una sentencia menor. Según el Código Penal vigente en Chihuahua, de haber sido juzgado bajo proceso regular pudo recibir hasta 12 años de cárcel.



“Al concluir el procedimiento abreviado, se emitió el fallo condenatorio en contra de Javier Garfio Pacheco y será el próximo domingo, en audiencia donde darán a conocer lectura a la sentencia, en la que establecerá la multa que se le impone y el pago de la reparación del daño y los años en que quedara inhabilitado para ocupar cargos públicos. La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de hacer frente al combate a la corrupción, para llevar ante la Justicia a quienes participaron en el mayor desfalco y latrocinio en la historia de Chihuahua, que dejaron las arcas de la administración pública en banca rota”, señaló la administración estatal.



Actualmente hay 15 personas ligadas a César Duarte en prisión, entre ex colaboradores, dirigentes partidistas y empresarios, en conjunto las acusaciones suman alrededor de 2 mil millones de pesos en desvíos, de ellos el de Garfio fue el primer caso judicial terminado. El ex mandatario de Chihuahua continúa prófugo de la justicia.