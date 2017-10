"Cachan" a Gustavo Madero comprando un cargador en puesto ambulante

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, se surte de pila extra para su teléfono móvil y de cables para cargarlo de energía en puestos de la calle.



El panista compró una batería recargable y un cargador en la esquina de Juárez e Iturbide, en el centro de la Ciudad de México.



El ex senador y ex diputado federal participa hoy en la sesión de la Comisión Permanente del PAN donde van a aprobar el mecanismo de elección del candidato presidencial, mediante coalición o alianza.