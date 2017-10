Investigan a funcionarios vinculados con edificios colapsados por sismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Gobierno de la Ciudad de México investiga a funcionarios ligados a la construcción de edificios que colapsaron durante el sismo de magnitud 7.1.



- ¿En qué delegaciones?, se le preguntó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.



- En varios casos estamos encontrando, no mencionaría uno en específico, pero en varios casos estamos encontrando esta ausencia de documentos.



- ¿Delegados?



-No tengo el dato específico de qué servidores.



"Más que denuncias tenemos investigaciones abiertas, y ahí podrán ir surgiendo responsabilidades”, afirmó Mancera Espinosa.

Hoy El Universal publica una entrevista con el Procurador General de Justicia, Edmundo Garrido, en la que afirma que en algunas de las denuncias no se cuenta con la documentación completa de las construcciones, como planos y permisos.



“Donde no se tenga la documentación habrá responsabilidad porque se debiera tener la documentación”, afirmó Mancera Espinosa.