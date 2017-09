¿Qué se necesita en los albergues?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En la Escuela Enrique Rébsamen (Rancho Tamboreo y Calzada de las Brujas, Coapa) se necesita: pic.twitter.com/IPT8I6pbIT — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) 20 de septiembre de 2017

El día de ayer un sismo de 7.1 grados sacudió al centro de la República Mexicana que provocó varios muertos y heridos.La Ciudad de México es una de las zonas más afectadas tras el terremoto. Varios edificios se derrumbaron y hasta el momento 94 personas fallecieron.Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México instaló una carpa en el Zócalo desde donde se coordinan las brigadas de rescate.En dicho lugar solicitan: bolsas plástico, cascos, picos, palas, marros, martillos, arneses, clavos del 2" y diesel.En el colegio Enrique Rébsamen, en Coapa, donde 25 personas fallecieron, 21 niños y 4 adultos, continúan las labores de rescate, por lo que solicitan:La Universidad Nacional Autónoma de México convocó a los alumnos y sociedad civil a llegar al Estadio Olímpico de CU para conformar brigadas de ayuda y rescate en el Valle de México.El centro de acopio de la UNAM se reciben alimentos no perecederos como frijoles, arroz, alimentos enlatados, galleta, pañales, toallas íntimas, así como agua, suero y medicamentos no caducos.Además con el objetivo de que ayudar a los cientos de voluntarios que participan en las labores de rescate, se están recibiendo herramientas para remover escombros como palas, picos, martillos y guantes de carnada.En este sentido también se reciben botes de plástico, cuerdas, extensiones ylámparas de luz, debido a que en varias partes de la capital no cuentan todavía con electricidad.El Locatel publicó la lista de albergues instalados en la Ciudad de México, donde los afectados por el sismo podrán permanecer hasta que sus casas sean reparadas.