Sismo devastador: Hay 217 muertos

(AP)

Varias horas después del sismo de 7.1 grados que sacudió ayer el centro de México y dejó al menos 216 muertos en cinco estados, las imágenes se repetían: Edificios destruidos, rostros descompuestos por la angustia y cientos de personas trabajando codo a codo con las autoridades para rescatar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros.El presidente de México, Enrique Peña Nieto, visitó el lugar anoche.El sismo ocurrió a menos de dos semanas después de otro de 8.1 grados de magnitud que dejó más de 90 muertos. También coincidió con el aniversario del terremoto de 1985, el más letal en la historia del País, y poco después de que se realizara un simulacro para recordar este hecho.En un mensaje a la nación, Peña Nieto afirmó anoche que la prioridad era el rescate de la gente atrapada bajo los escombros y la atención de los heridos. Refirió que no había electricidad en 40% de la Ciudad de México y en 60% de Morelos."Está circulando la versión que hubo dos sismos que se registraron, uno después del otro. Esto no es así. Es un solo sismo. Lo que hubo fue la publicación preliminar de la localización y magnitud del sismo que ocurrió a las 13:14", informó Xyoli Pérez Campos, directora del Servicio Sismológico Nacional."Esa versión preliminar es automática y arrojó una magnitud de 6.8. Después de la revisión con los analistas, se tuvo una magnitud de 7.1. Es un solo sismo, no son dos", señaló.Leonardo Ramírez, geólogo de la UNAM, indicó que al haberse situado a sólo 120 kilómetros de la Ciudad de México, 6.5 millones de personas estuvieron expuestas al movimiento en la capital y la zona conurbada, mientras que en el centro del País lo estuvieron 12.4 millones de personas.Con el paso de las horas voluntarios se unieron a las autoridades para ayudar a retirar escombros y buscar víctimas. En el Sur de la capital mexicana tres torres de apartamentos colapsaron en una misma calle. En los alrededores se observaban civiles removiendo ladrillos y trozos de concreto en carritos de supermercado mientras otros compartían botellas de agua a quienes excavaban.Instituciones públicas de salud ofrecen servicios médicos gratuitos en todas sus unidades y hospitales.La Cruz Roja Mexicana dispone de al menos 500 especialistas en atención pre hospitalaria, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Alrededor de 40 médicos y enfermeras en la atención de los heridos en el Hospital de Polanco, que llegaron como voluntarios en ambulancias de la institución, unidades privadas y por sus propios medios.