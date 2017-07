Diputados trabajan 6 meses y medio y ganan 1.8 mdp al año

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A pesar de que un año en el calendario tiene 12 meses, en el Congreso de la Unión, los diputados y senadores solamente trabajan seis meses y medio de manera efectiva debido a los tiempos establecidos en la ley para los periodos ordinarios. Con esto, los legisladores solamente sesionan durante 195 días y están en receso 170.



Además de esto, tan sólo los diputados federales ganan casi 150 mil pesos al mes por su dieta y compensaciones, lo que suma aproximadamente un millón 800 mil pesos al año.



Cada Legislatura en el Congreso de la Unión, tiene la opción de sesionar en un año en dos periodos ordinarios. El primero, inicia en septiembre y finaliza el 15 de diciembre de ese mismo año, y el segundo periodo, arranca en febrero y culmina el 30 de abril próximo.



Con esta calendarización, los legisladores mexicanos trabajan en sesiones ordinarias los martes y los jueves durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, la mitad de diciembre. Además de febrero, marzo y abril.



Con esto, los legisladores se encuentran en receso los meses de mayo, junio, julio y agosto. Además la mitad de diciembre para que gocen de sus vacaciones de fin de año y éstas se prolongan también todo el mes de enero.



Permanente



Durante los periodos de receso, entra en funciones la Comisión Permanente, el periodo más largo, es decir, de mayo a agosto, sesionan en el Senado de la República, pero sólo sesionan los miércoles. En la Cámara de Diputados se desarrolla el receso corto que va del 16 de diciembre al 31 de enero.



Es común, que durante los recesos, las reuniones de las Comisiones Ordinarias sean escasas o se cancelen debido a la ausencia de los legisladores lo que provoca una falta de quórum para que se puedan llevar a cabo las sesiones.



El pasado 11 de julio, EL UNIVERSAL publicó que diputados federales de distintas bancadas tomaron el receso parlamentario como vacaciones y la inasistencia y los retrasos, provocaron que cuatro comisiones en el Palacio Legislativo de San Lázaro fueran canceladas.



A pesar de que no hay carga de trabajo en la Cámara de Diputados debido a que no hay periodo ordinario eso no impidió que los diputados cumplieron con sus obligaciones de acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro y sesionar en comisiones.



De manera paralela, se han presentado distintas iniciativas para ampliar los periodos ordinarios y que los legisladores sesionen durante más meses y así puedan desahogar el mayor número de dictámenes.



Iniciativas



Desde la pasada Legislatura, en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados se presentaron un par de iniciativas, que buscan, aumentar hasta en 61 días los periodos ordinarios de sesiones en el Congreso de la Unión.



La intención es aumentar el segundo periodo ordinario de sesiones y que inicie el 1 de febrero y finalice hasta el 30 de junio. Actualmente la Cámara de Diputados y el Senado de la República sesiona por espacio de 195 días divididos en dos periodos ordinarios.



El primero inicia el 1 de septiembre y finaliza el 15 de diciembre, y el segundo arranca el 1 de febrero y concluye el 30 de abril. Sin embargo, de los 365 días del año, los legisladores tienen de receso 170 días.



De avanzar esta propuesta, sesionarían 256 días y solamente tendrían de receso 109 días, es decir, los dos meses de julio y agosto y los 15 días del fin de año.