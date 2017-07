Busca INE beneficiar a AMLO, Moreno y Anaya, asegura Ferriz de Con

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los nuevos lineamientos rumbo a la elección presidencial 2018, que serán votados por el Instituto Nacional Electoral (INE), pondrían un piso disparejo para ciudadanos con la finalidad de favorecer a políticos como Andrés Manuel López Obrador de Morena y los panistas Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya, aseguró el aspirante presidencial independiente, Pedro Ferriz de Con.



A través de un comunicado de prensa, afirmó que los consejeros del INE se equivocan nuevamente al medir de la misma manera a gobernantes y dirigentes partidistas en activo con mexicanos sin acceso a recursos públicos que luchan por conseguir una candidatura.



“El INE se extralimita y convoco a los Consejeros del INE a no aprobar estos lineamientos en el Consejo General, lo que hacen es proponer un piso disparejo que sólo beneficia a gente como Rafael Moreno Valle, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y a todos los políticos que llevan meses promocionando su figura con recursos públicos”, señaló.



Denunció que los actuales presidentes de Morena y del PAN así como el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno, llevan meses promocionando su aspiraciones presidenciales con recursos públicos y en vez de sancionar esa conducta ilegal, los igualan con ciudadanos que buscan una candidatura independiente sin recursos económicos.



De aprobarse esos lineamientos, dijo el periodista sería una decisión injusta e inequitativa, que afecta seriamente a los ciudadanos que buscan acceder a una puesto de elección desde la posición no partidista.



“Nosotros (los independientes) contamos con recursos muy limitados para buscar las candidaturas y ante la imposibilidad de invertir en medios, las redes sociales y el internet son nuestra única opción real para compartir nuestras ideas y llamar a la gente a participar”, expuso.



Ante esto, advirtió que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal para impugnar los lineamientos.