Mujeres trabajan 500 horas más que los hombres

CIUDAD DE MÉXICO()

Las mujeres en México trabajan, en promedio, 500 horas más que los hombres cada semana.



María Eugenia Gómez Luna, directora adjunta de Asistencia Técnica del Sistema Nacional de Información Estadística del Inegi, informó que las mujeres acumulan 3 mil 32 horas de trabajo.



Detalló que, de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal, los hombres suman un promedio de 2 mil 500 horas semanales.



Durante la presentación del Atlas de Género, en el Senado, la funcionaria explicó que en la contabilidad de las mujeres se toma en cuenta el trabajo por el que cobran un salario y, también, el que realizan en casa, en el cuidado de familiares y quehaceres domésticos.



"Ahora podemos saber que las mujeres hacen más horas de trabajo, al sumar el trabajo de mercado y el trabajo no remunerado: 3 mil 32 horas por la encuesta de uso del tiempo del 2014. Y los hombres 2 mil 500 horas.



"Es decir, hay una diferencia importante de 500 horas de trabajo a la semana, sea en el trabajo de mercado o en el trabajo no remunerado", indicó.



Frente a legisladores de todos los partidos, Gómez Luna informó que el trabajo de las mujeres en sus hogares, no remunerado, representa el 24% del valor del PIB.



La violencia



De acuerdo con el Atlas de Género, el 62.77% de las mujeres de más de 15 años han sufrido violencia.



Sin embargo, las cifras revelan que el Estado de México ocupa el primer lugar con un 73.42%, seguido de la Ciudad de México, con un 72.15%.



En el último lugar de la medición, con datos del 2011, aparece Chiapas con el 43.53%, donde, en contraste, se registra el número más alto de mujeres en pobreza y pobreza extrema, con el menor grado de escolaridad y mayor nivel de analfabetismo.



Además, las estadísticas muestran que el 7.83% de las mujeres casadas o unidas, con 15 años o más, han sufrido violencia física o sexual.