Karime Macías, esposa de Duarte, vuela a Londres

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Fuentes de Gobernación me dicen que #KarimeMacías y su familia no pisaron México. La informacion es que volaron Bogotá-Atlanta-Londres. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) 20 de abril de 2017

La Foto es del aeropuerto El Dorado de Colombia. Me confirman que familiares de Duarte no tienen órdenes de aprehensión ni alerta migratoria — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) 20 de abril de 2017

Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, fue captada en el AICM; tomó un vuelo hacia Londres https://t.co/d2GflCKlxF pic.twitter.com/mhokAPEK5j — REFORMACOM (@Reforma) 20 de abril de 2017

Karime Macías, esposa de Javier Duarte, despegó desde Bogotá con conexión de Atlanta a Londres.El periodista Carlos Loret de Mola subió un mensaje a Twitter en donde afirma que, según fuentes de la Secretaría de Gobernación, Macías y su familia "no pisaron México". La información, cita, es que volaron Bogotá - Atlanta - Londres.Alejandro Jaimes, abogado de Javier Duarte, aseguró que la captura del ex gobernador de Veracruz "no fue un acuerdo para dejar libre a Karime Macías", esposa de Duarte."Las autoridades lo encontraron y detuvieron", dijo.Duarte fue detenido el 15 de abril en Guatemala. Luego de eso, la PGR aclaró que Karime Macías Tubilla, esposa del ahora detenido, no es perseguida por la justicia mexicana y puede andar libremente en el país y en cualquier territorio que desee.Esta información fue confirmada por Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) en conferencia de prensa desde la embajada de México en Guatemala.El subprocurador aclaró que ni Macías Tubilla ni la familia cercana del ex gobernador de Veracruz tienen órdenes de aprehensión.