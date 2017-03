Enfrentamiento entre bandas deja 4 muertos en Chihuahua

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua(SUN)

Un enfrentamiento entre dos bandas rivales dejó cuatro muertos, y se indaga si otros cuatro personas fallecidas también estuvieron relacionadas con el hecho, lo que elevaría a por lo menos ocho las víctimas.



Horas antes del incidente un cuartel de la policía fue atacado, y cuatro oficiales resultaron lesionados, al parecer los responsables son uno de los dos grupos que participaron en el enfrentamiento antes mencionado.



Los grupos que sostienen una pelea por la región Noroeste de la entidad son encabezados por dos delincuentes identificados como "El Cabo" y "El 80", ambos eran miembros de la misma banda pero tuvieron conflictos y pasaron a ser rivales, informó el vocero de la Fiscalía, Carlos Huerta.



Detalló que la tarde del domingo, células de pistoleros de los dos líderes criminales se enfrentaron a tiros cerca de la comunidad de Álvaro Obregón.



En el lugar fueron abandonados 14 vehículos, en su mayoría pick ups de lujo, lo que hace suponer que en la reyerta participación decenas de hombre de cada bando.



"La Fiscalía General integra una carpeta de investigación sobre el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida que fueron localizados en el kilómetro 10 de la carretera que conduce de Cuauhtémoc a Cusihuiriachi; mismos que de acuerdo a las indagatorias, participaron en el enfrentamiento en mención y permanecen en calidad de desconocidos", señala un reporte oficial de lo ocurrido.



El documento agrega: "En el desarrollo de la indagatoria, agentes de la Fiscalía, localizaron en el entronque Álvaro Obregón – Bachíniva, conocido como “La Quemada”, tres cadáveres del sexo masculino, de una edad aproximada de 25 a 30 años, mismos que aún no han sido identificados.



Asimismo, en la zona de Anáhuac, otra persona fue localizada sin vida; sin embargo, no se ha corroborado que esté relacionado con estos hechos".



En la comunidad de Cusihuiriachi antes del enfrentamiento cuatro policías fueron atacados por un grupo armado, directamente en las instalaciones de seguridad pública. Se reportan como estables de salud.



La Fiscalía pidió no dar crédito a versiones que circulan en redes sociales en las que se menciona que hubo más de 40 muertos en los hechos.