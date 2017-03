Hay 20 mil personas en espera de un trasplante, alertan

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Octavio Iñiguez Mejía (PAN), indicó que en México aproximadamente 20 mil personas están en espera de un órgano para ser trasplantado, de ellos, sólo alrededor de 20% lo recibirá y el resto nunca lo obtendrá, lo que es muy delicado.



Refirió que la ley establece que todos somos donadores de órganos tácitos, pero en realidad eso no se aplica, porque en la práctica aún se pide el consentimiento de los familiares para llevar a cabo el proceso.



El panista explicó que en las zonas metropolitanas no es complicado hacer que la gente done, pero en otras zonas todavía hay problemas para que se tenga esa voluntad.



“Falta conocimiento, sensibilidad e información al respecto; hay muchos tabús y datos erróneos. La gente cree aún en cosas obsoletas como que si su familiar no está completo no lo pueden sepultar; no obstante hay que respetar”, indicó Íñiguez.



Recordó que desde 1984, cuando en México se legisló por primera vez en materia de donación de órganos y muerte cerebral, hasta ahora no se ha modificado la ley, ni se ha hecho algo contundente, situación que se debe revertir por el bien de la ciudadanía.



“Necesitamos hospitales donantes, procuradores de órganos y fiscalización de esa práctica. Se tiene voluntad, pero también hace falta dinero y nadie le ha puesto al rubro de salud lo que requiere. Si nadie etiqueta de 9% a 11% del Producto Interno Bruto (PIB) a la salud, no podremos tener programas exitosos y bienestar en el país”, abundó el legislador.



El director general del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), Salvador Aburto Morales, destacó la importancia de promover una cultura de donación y trasplantes en México, pues existe un número creciente de enfermedades crónico-degenerativas que afectan la vista, el corazón, los riñones, el hígado u otros órganos.



Dijo que en el Registro Nacional de Trasplantes hay más de 20 mil 500 personas en espera de un órgano, y resaltó que la donación es menos costosa que atender a los pacientes enfermos.



“En este momento más de 130 mil personas requieren un tratamiento sustitutivo por medio de diálisis; sin embargo, el tratamiento que las incorporaría a una vida productiva es un trasplante”, precisó.



Aburto Morales lamentó que en el país haya 29 programas de trasplantes activos, de los cuales sólo tres funcionan por la falta de recursos, infraestructura y personal capacitado, por lo que pidió a los diputados generar leyes que fomenten la cultura de la donación y que tomen conciencia de esta necesidad.



El especialista en trasplantes del Instituto Nacional de Nutrición Dr. Salvador Zubirán, Alan Contreras Saldívar, advirtió que en el país, depende del hospital en el que se enliste el paciente para que pueda tener un acceso más pronto a un órgano.



“Los trasplantes son tratamientos más baratos que mantener a un paciente con diálisis. Tanto el gobierno como el afectado gastan menos”, dijo.