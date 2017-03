No usaré al Ejército para reprimir, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Cuando triunfemos no se utilizará al Ejército para reprimir al pueblo”, aseguró este domingo el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien en redes sociales externó su “respeto a las Fuerzas Armadas”, pues, dijo, “los soldados son pueblo uniformado”.Este domingo en Querétaro, López Obrador insistió en que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto , debe aclarar el caso de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014, pues se está ocultando la verdad.“Tienen que aclarar lo de Ayotzinapa. Eso no debilita las instituciones, sino que las fortalece si se dice toda la verdad. El problema no son las instituciones, son los que están a cargo de las instituciones. El comandante de las Fuerzas Armadas Enrique Peña Nieto no está diciendo la verdad”.El martes pasado en Nueva York, López Obrador indicó que las Fuerzas Armadas y el Presidente deberían dar una explicación por la desaparición de los 43 estudiantes, lo que le valió las críticas del gobierno federal.Añadió que “una vez que se consagre el proyecto de nación de Morena se mejorarán las condiciones laborales de los militares”.