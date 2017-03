Barbosa emplaza a Barrales a definir política de alianzas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El senador Miguel Barbosa emplazó a Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta nacional del PRD, a definir una posición respecto a la política de alianzas, porque mientras algunos militantes son "sancionados" por expresar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, nada se dice respecto a quienes impulsan aliarse con el PAN.“Emplazo a Alejandra Barrales a que defina una posición al respecto, a que no siga argumentado que no son los tiempos, porque mientras se violan los derechos partidarios de quienes nos oponemos a que el PRD se una a la derecha o sea funcional al PRI, no se dice nada de quienes impulsan una alianza con el PAN”, dijo Barbosa Huerta.Por medio de un comunicado el senador por Puebla dijo que Barrales ha hecho caso omiso a las recientes declaraciones del propio López Obrador, en el sentido de que el PRD se defina ya, “no ha determinado cuál es su posición al respecto”.Consideró que el PRD está en la ruta de sancionar a todos los perredistas que se expresen públicamente en este sentido.En contraste, se permite que integrantes como Graco Ramírez, gobernador de Morelos, o Raúl Flores, líder del PRD en la Ciudad de México, se declaren a favor de construir alianzas con el PAN. O guardan silencio cuando el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera , se expresa en el mismo sentido, según Barbosa.