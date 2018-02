Responsable de muerte de 5 niños podría quedar libre

CIUDAD DE MÉXICO()

Luis Eduardo, de 12 años de edad, quien conducía el vehículo en el que cinco menores fallecieron la tarde del domingo en la delegación Tláhuac, podría quedar en libertad en las siguientes horas, debido a que la nueva reforma penal lo considera inimputable, es decir, no puede ser juzgado.



Según la carpeta de investigación CI-FNN/57/UI-2C/D/00293/02-2018, que inició la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX) por el delito de homicidio culposo por tránsito vehicular, la tragedia pudo ser mayor; en el Pontiac G-3 negro, con placas de circulación del Estado de México SNM-7259, viajaban sólo menores de edad, entre ellos una niña de 10 años de edad.



SE HIZO "BOLITA"



El pequeño sobrevivió debido a su complexión, al momento del choque quedó en medio del asiento trasero y los respaldos de los asientos delanteros, se hizo "bolita", cerró los ojos y, según narró, esperó a que el carro dejara de dar vueltas para salir del auto.



Al ponerse a salvo, el pequeño observó los cuerpos de sus amigos y familiares, corrió más de 500 metros hasta llegar a la casa de los papás de su primo Kevin, quien lamentablemente perdió la vida, a pedir ayuda.



Según peritos de la procuraduría capitalina, que llegaron al lugar de los hechos, los cuerpos fueron encontrados a cinco metros de distancia entre cada uno.



Resultaron con lesiones de consecuencia; Luis Ángel Ortega Luna de 15 años, Hugo de Jesús Ortega Justo y Karina Reyes Martínez de 14. En el auto viajaban 10 menores, los que murieron y los heridos eran primos y vecinos de la misma colonia en la delegación Tláhuac, pero aseguran familiares de los occisos que a Luis Eduardo no lo conocían, es decir, no era amigo de ellos.



¿Y QUÉ PASÓ?



Según las primeras declaraciones de los sobrevivientes, Diana, Jovani, Diana Cortés, Brisa, Luis Ángel, Hugo, Karina y Kevin salieron de las festividades de Santa Catarina Yecahuízotl, población ubicada en la delegación Tláhuac, cuando en el camino Luis Eduardo invitó a Diana y a Brisa a subirse al vehículo, las niñas aceptaron y se fueron con él.



Minutos después regresaron por Kevin y sus acompañantes, Luis Eduardo les ofreció un "aventón" hasta el pueblo; sin embargo, sólo tres llegaron con vida.



Los primeros peritajes revelaron que Luis Eduardo conducía a 150 kilómetros por hora, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, chocara con un muro de contención y tras varias volteretas, terminara estampándose contra un árbol.