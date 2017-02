Venden en Facebook respuestas de examen de ingreso a la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La página en Facebook “Curso Cipro Alejandro Guillot - Guías y material de estudio” aseguró tener a su disposición y vender las respuestas del examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Según lo ofrecido, se puede obtener de 70 a 100 aciertos al comprar las respuestas de la prueba.



“Si te tocó hacer tu examen de admisión UNAM el día 19 de FEBRERO (Domingo) o después (si eres foráneo), adquiere con nosotros LAS RESPUESTAS DE TU EXAMEN DE ADMISION UNAM. No importa a qué carrera o facultad quieras entrar, aumentarás tus probabilidades de quedar obteniendo el MISMO MATERIAL que da curso CIPRO, solo MEMORIZANDO LAS RESPUESTAS.*** ¡Asegura de 70 a 100 aciertos!”, se indica en la página.



“Dichas preguntas con respuesta se extraen por parte de CURSO CIPRO, y se te proporcionarán el día SÁBADO 18 DE FEBRERO (un día antes del examen) muchas de estas respuestas se repetirán en tu examen y te permitirán asegurar una gran cantidad de aciertos, y con ello, asegurar tu ingreso a la UNAM”.



Cada año, los jóvenes interesados en ingresar a la UNAM conforman grupos de estudio a través de las redes sociales para darse recomendaciones, consejos y brindarse apoyo a la hora de enfrentar el concurso de selección de la casa de estudios, donde sólo hay lugar para uno de cada 10.



“Échenle ganas en su examen, se quedan los que mejor lo leen y lo comprenden y claro para lograr eso hay que saber. Les recomiendo que no se frustren y traten de recordar preguntas, eso les servirá de mucho”, fue el mensaje de aliento que posteó el usuario Carlos Moreno en un grupo de estudio en la red social.



En estos mismos grupos, jóvenes que presentaron su examen reprochaban la actitud de hacer trampa y pidieron a sus compañeros reportar este tipo de páginas.



“Cero preguntas de examen, y si ven publicaciones de ese tipo repórtenlas”, pedía Valentina Montes. Carlos Brandon Álvarez Espinosa también expresó su desacuerdo “con publicar directamente preguntas del examen de ayer” en los grupos.



Este domingo concluyó la segunda jornada de aplicación del examen de ingreso a alguno de los 118 programas de licenciatura que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por medio de sus sistemas escolarizado, abierto y a distancia.



La convocatoria fue dirigida a los egresados de bachillerato que no tienen pase reglamentado, es decir, que no estudiaron en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) o en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Este año, los estudiantes compiten por 7 mil 771 lugares.



El pase reglamentado lo obtienen los egresados del bachillerato universitario que hayan concluido sus estudios en un máximo de cuatro años con un promedio mínimo de 7; el ingreso automático a la carrera elegida en la facultad o escuela preferida por los jóvenes es para quienes terminen el bachillerato en la ENP o el CCH en tres años con promedio mínimo de 9.



El sábado se celebró la primera jornada de aplicación de pruebas del Concurso de Selección Febrero 2017; la próxima, conocida como segundo examen, se llevará a cabo en junio. La prueba, de 120 reactivos, es para ingresar a alguna de las 20 facultades y cinco escuelas de estudios superiores en todo el país.



La Universidad Nacional dará a conocer los resultados del concurso el próximo 25 de marzo.



El año pasado, la máxima casa de estudios del país recibió a casi 17 mil jóvenes, quienes representaron a 8.6% de los casi 200 mil egresados de bachillerato que compitieron para obtener un espacio en los procesos de febrero y junio.



Cada año, la UNAM tiene la capacidad de admitir a entre 8% y 10% de los jóvenes que presentan su examen de ingreso.



El año pasado aumentó en 5% el número de aspirantes a ingresar a la UNAM al pasar de 186 mil 521 jóvenes en 2015 a 195 mil 918 jóvenes, lo que representa a 9 mil 397 jóvenes más.



Históricamente, las carreras más demandadas por los jóvenes son Medicina, Derecho, Psicología, Comunicación y Administración, las cuales tienen altos niveles de competencia; por ejemplo, para Medicina compiten 60 jóvenes por cada lugar, para Psicología compiten 34 egresados de bachillerato por cada espacio disponible en las diferentes facultades, mientras que para Derecho compiten 15 y para Contaduría, la UNAM tiene un lugar por cada 13 aspirantes que se presentan.