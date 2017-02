Pide "exterminar" a Voladores de Papantla; lo despiden

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un funcionario de segundo nivel de gobierno de Puebla pidió “exterminar” a los Voladores de Papantla, lo que generó severas críticas en su contra,Se trata del director técnico de Telesecundarias Federales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla, Roberto Carlos Vega Monroy, quien finalmente se disculpó y fue cesado de su cargo. En su cuenta de Facebook colocó la imagen esvástica del gobierno de Adolfo Hitler y de varios Voladores de Papantla.“Hagamos patria y exterminémoslos, ellos sólo viven de nuestros impuestos sin aportar nada, son unos chupa sangre” (sic.), afirmó al referirse a los danzantes declarados en 2009 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.Presuntamente por no recibir medicamentos, el servidor público emitió un segundo mensaje: “A los de la imagen, ya que hoy me pusieron hasta la madre, resulta que tienen más derecho a medicina que yo que pago mis impuestos que…”.En su perfil recibió decenas de críticas y aunque intentó justificarse bajo el argumento que sólo expresaba sus sentimientos, a las pocas horas ofreció una disculpa.El senador priísta Héctor Yunes Landa envío una misiva al gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, en la que externó su malestar y demandó el cese del funcionario. Calificó la expresión de “indolente” no sólo a la dignidad y los derechos elementales del ser humano, sino absolutamente agraviante a la cultura totonaca.“El oprobioso funcionario de Telesecundarias responde al nombre de Roberto Carlos Vega Monroy. El cual debería estar con Trump y no en un estado con importante población indígena”, recriminó.La SEP de Puebla anunció el cese de servidor público vía Twitter: “Es inaceptable la conducta, por indicaciones del gobernador Tony Gali, procederemos al cese”.