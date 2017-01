Presentan a 'Porky' ante juez en Veracruz

VERACRUZ, Veracruz(SUN)

El joven Diego, implicado en el ataque sexual a una menor de edad, fue presentado ante el Juez Tercero de Primera Instancia del distrito judicial de Veracruz, el cual lo buscaba como probable responsable del delito de pederastia.



Después de que fue extraditado de España al existir una orden de aprehensión en su contra, personal de la Secretaría de Seguridad Pública trasladó al joven al juzgado que lleva su caso.



Al muchacho se le señala de formar parte de una banda conocida como “Los Porkys”, por lo que de las instalaciones del penalito de Playa Linda fue trasladado al Juzgado Tercero ubicado en el ex penal de Allende para rendir su declaración con respecto a los hechos que se le atribuyen en agravio de una menor de edad.



El convoy que trasladó a Diego “N” arribó a las instalaciones judiciales alrededor de las 19:20 horas y de inmediato fue ingresado a las oficinas del juzgado, por lo que no emitió declaraciones acerca de su situación jurídica.



La diligencia judicial se desarrolló a puerta cerrada, sin acceso a los representantes de los medios de comunicación.



El joven fue acompañado por sus abogados durante la diligencia judicial y también estuvo presente el padre de la menor agraviada, Javier Fernández.



El juez que reclamó la presencia de Diego “N” dio lectura al contenido de la causa penal donde se le involucra en un caso de pederastia cometido en agravio de una menor de edad. Al terminar la lectura del juez, Diego “N” se negó a responder a los cuestionamientos del juez, ya que se apegó al artículo 20 constitucional para presentarla por escrito.



Además, el joven solicitó la ampliación del término constitucional para que sus abogados presenten pruebas de descargo en el caso que se le involucra.



Al término de la diligencia judicial, Diego “N” fue trasladado de nuevo a las instalaciones del penalito de Playa Linda, donde habrá de esperar el vencimiento del término constitucional para conocer su situación jurídica.



Suman dos implicados que enfrentan a la justicia



Con la extradición de Diego, suman dos los implicados en el caso que enfrentan la justicia en Veracruz, pues el año pasado había sido detenido Enrique N.



El juez que lleva la causa de acuerdo con el antiguo sistema de justicia penal, encontró elementos de presunta culpabilidad contra tres de los señalados: Enrique, Diego y Jorge, mientras que a un cuarto joven de nombre Gerardo no se le encontraron elementos.



Fue en el 2015 cuando la víctima, en ese entonces menor de edad, fue atacada por los muchachos señalados en una lujosa mansión del fraccionamiento Costa de Oro, pero el caso fue público casi un año después cuando el padre de la muchacha decidió denunciar la dilación en la justicia.



El caso se hizo viral y las redes sociales bautizaron a los implicados como “Los Porkys de Costa de Oro”, en alusión a un primer caso ocurrido diez años antes con hijos de funcionarios estatales y de empresarios que dieron muerte a golpes a un joven en la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz.