Concanaco llama a no dejarse intimidar por Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios, y Turismo, Enrique Solana Sentiés, dijo que el gobierno mexicano no debe dejarse intimidar por las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.



“El gobierno mexicano debe ser muy inteligente y firme en la negociación con la nueva administración de Estados Unidos, no debemos dejarnos intimidar por las declaraciones del presidente Donald Trump, tenemos que aprovechar y buscar en nuevos horizontes otras opciones de inversión”.



Confió en que el sistema de contrapesos funcione para equilibrar el mensaje del gobierno del nuevo mandatario.



Agregó que estamos ante la oportunidad no depender en el futuro únicamente de Estados Unidos, desarrollar nuestro comercio interior y comprar lo hecho en México, así como viajar más por nuestros destinos turísticos.



A pesar de que vienen tiempos complicados consideró que todos los actores políticos deben trabajar en las políticas adecuadas que permitan estabilizar e impulsar la economía de México.