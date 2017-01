México deberá negociar TLC con inteligencia, dice Zavala

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la aspirante presidencial del PAN, Margarita Zavala, aseguró que la realidad internacional pone a prueba al País y es necesario que México esté a la altura.



“Mostrémosle al mundo que México tiene futuro, que México es digno y fuerte. México no es su gobierno, México es su gente”, afirmó la ex primera dama.



Al emitir un mensaje desde la frontera de México con Estados Unidos, específicamente en Nuevo Laredo, cuestionó: “¿Quieren renegociar el Tratado de Libre Comercio? ¡Adelante!. México deberá negociar con inteligencia, de pie y con dignidad. Ampliemos el mercado interno. Fortalezcamos nuestra economía. Y busquemos en el mundo nuevos mercados”.



Preguntó de nueva cuenta, si los estadounidenses no quieren que acudan a nuestro País empresas de Estados Unidos, pues entonces “apoyemos más a nuestras empresas mexicanas y logremos que vengan empresas de otras partes del mundo”.







Que quiere construir el muro del odio, pues “entonces recibamos a gente de otras partes del mundo con grandeza y con amistad. ¿Quieren deportarnos a nuestros paisanos? Pues logremos que cada migrante mexicano sepa que hay un hermano de este lado tendiéndole la mano y un gobierno que los defiende”.



Y aseguró contra la amenaza y el odio, unidad y fuerza de los mexicanos.