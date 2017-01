Pide CNDH que "Mochila Segura" no viole derechos de infantes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades educativas locales que con la implementación del operativo “Mochila Segura” no se violen los derechos de los menores.En un comunicado el organismo enfatizó que las medidas que se han tomado a partir de los hechos ocurridos en un colegio de Monterrey, Nuevo León, deben ser bajo el principio del interés superior de la infancia y adolescencia.“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado a la Secretaría de Educación Pública , así como a las demás autoridades del ámbito educativo, para que en la implementación de las distintas medidas que se determinen para tal efecto, tal como el llamado “operativo mochila segura”, se considere el interés superior de la infancia y adolescencia, al tiempo que se evite cualquier violación a sus derechos humanos”, dijo.Puntualizó que las autoridades no pueden desatender la necesidad de fortalecer las medidas de prevención para erradicar la violencia y construir una cultura de respeto y paz en nuestra sociedad, lo cual requiere que se contemplen los recursos necesarios para que la prevención y la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia sea posible.En ese sentido señaló que en las medidas que se han tomado para garantizar la seguridad en las escuelas deben participar los padres de familia y que los menores sean escuchados y tomados en cuenta.“La seguridad en los centros escolares empieza desde los propios hogares de los estudiantes; tal y como esta Comisión lo ha sostenido en otras ocasiones, las armas en las casas no son la solución a los problemas de inseguridad, razón por la cual, en caso de que existan, deberán ser resguardadas bajo estricta vigilancia, para prevenir que los menores de edad hagan uso indebido de ellas”, agregó.