Protestan contra Donald Trump en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tabasco(SUN)

En Villahermosa, Tabasco, simpatizantes del Partido Encuentro Social se manifiestan frente a la agencia automotriz Ford, en protesta por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.



Sebastián Ramos López encabeza la protesta junto con cerca de 100 personas en la agencia de autos, que se encuentra ubicada en la avenida Ruiz Cortines, una de las vialidades más importantes de la ciudad.



Los manifestantes mantienen bloqueada la entrada principal de las instalaciones; sin embargo, las actividades no se suspendieron debido a que se habilitó un acceso alterno.



En entrevista, Ramos explicó que la protesta se debe a las políticas económicas que ha anunciado el presidente de Estados Unidos y que afectarán al país, como la cancelación de inversiones de la empresa Ford en México.



Dijo que buscan transmitirle a los ciudadanos que está pasando algo grave en México y quieren contribuir a que tomen conciencia.



"Nos organicemos y vayamos a exigirle al gobierno federal que México exija buenos convenios con Estados Unidos, que no se agache, que no vaya a entregarse, que todavía viene lo peor, que todavía están en transición, que todavía vienen las negociaciones, que están en pláticas el gabinete de Peña Nieto y el de Donald Trump, no sabemos qué acuerdo vayan a tomar", señaló.



"Por eso esta manifestación, para que nos vayamos organizando, por eso invitamos a los partidos políticos a que nos organicemos y también a los ciudadanos que analicen que aquí estamos nosotros organizando esta manifestación para defender al pueblo de México".



La protesta inició a las 10:00 horas y se prolongará hasta las 17:00 horas, y se da en el marco del llamado que hizo el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, de hacer un boicot en contra de la empresa automotriz Ford.