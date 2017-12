No más periodistas asesinados ni impunidad, exigen diputados

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras el asesinato este martes del reportero de Veracruz, Gumaro Pérez Águilando, la presidenta de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, Brenda Velázquez Valdez (PAN), exigió al gobierno federal "no más impunidad" en este y otros crímenes.



La legisladora afirmó que la impunidad genera más violencia. "Es claro que si no hay consecuencias, los delincuentes y funcionarios que amenazan y atentan contra la vida de los periodistas no van a dejar de hacerlo", expresó.



Indicó que con el homicidio de Gumaro Pérez, suman 17 informadores asesinados de diciembre de 2016 al presente mes, por lo que urgió al gobierno federal tomar cartas en el asunto, y demandó: "no más periodistas asesinados. Basta ya".



Refirió que Pérez Águilando ya había recibido amenazas de muerte, y era colega de Cándido Ríos Vázquez, también asesinado violentamente en agosto de este mismo año en aquella entidad.



Ambos, dijo, "habían denunciado amenazas de muerte por parte del ex alcalde priista Gaspar Gómez Jiménez".