"Soy hipertenso y tomo un coctel de pastillas", dice AMLO a Meade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al calificar de "banal" la propuesta de José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia, sobre aplicar exámenes de salud a los aspirantes presidenciales, Andrés Manuel López Obrador confesó qué es hipertenso y debe tomar medicamentos.



"Soy hipertenso, me tengo que tomar unas pastillas", dijo el aspirante presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), quien también ironizó que se tiene que tomar "un coctel de pastillas diarias para que no me aumente la presión y que yo no me enoje, que no me hagan hacer corajes los de la mafia del poder, que ande yo tranquilo".



De gira por diversos municipios de la Cuenca y Sierra de Oaxaca, el fundador de Morena respondió a la prensa que nunca ha fumado mariguana.



"Nunca, nunca (fumé mariguana), y es buena para la reuma, como el peyote, también", dijo.



Sobre Elba Esther Gordillo, quien dejó el reclusorio y la alianza del Panal con el PRI, López Obrador expresó que no hace leña el árbol caído y por eso no cuestiona a la maestra.



"Como dice la canción: la jaula aunque sea de oro, no deja de ser prisión" y dijo que respeta a quienes están en la cárcel y en los hospitales.



"No me meto con los finados y los muertos, porque no tiene caso", afirmó.