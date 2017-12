Royal Caribbean confirma que sus pasajeros están involucrados en fatal accidente

(AP)

La empresa con sede en Miami Royal Caribbean Cruises declaró que los pasajeros de dos de sus barcos han estado involucrados en un fatal accidente de autobús en México.



Royal Caribbean señala en un comunicado que los pasajeros de Celebrity Equinox y Serenade of the Seas estaban en el autobús que se volcó en una carretera de dos carriles el martes por la mañana.



El portavoz de Defensa Civil del estado de Quintana Roo, Vicente Martín, informó que 12 personas murieron, aunque no estaba claro si eran pasajeros y no se habían revelado sus identidades y nacionalidades.



Declaró que siete estadounidenses y dos ciudadanos suecos se encuentran entre los heridos.



El autobús viajaba a las ruinas mayas en Chacchoben, a unas 110 millas (175 kilómetros) al Sur de Tulum.



Un portavoz de la embajada de los Estados Unidos en México dio a conocer que los diplomáticos están trabajando con las autoridades locales para determinar si los ciudadanos de los EU estuvieron involucrados.