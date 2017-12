Edomex: Ex pareja de Rosalinda, principal sospechoso en feminicidio

ESTADO DE MÉXICO(SUN)

Alejandro Gómez Sánchez, fiscal general de Justicia del Estado de México, confirmó que la línea de investigación sobre el feminicidio de Rosalinda Esthefanie, de 29 años de edad, es sobre la ex pareja sentimental, quien pudo dar los datos del taxi para desviar la atención sobre el crimen que cometió.



"Dadas las características de la relación de Rosalinda con su ex pareja sentimental y dada la violencia que aparentemente este señor ejercía en su contra, creemos nosotros qué hay una línea de investigación muy clara en ese sentido", refirió.



Sin embargo, la Fiscalía no descarta la indagatoria sobre el conductor del taxi en el que presumiblemente habría desaparecido el jueves 14 de diciembre Rosalinda, desde donde envió un último mensaje de su celular diciendo que el conductor no la dejaba bajar.



Afirmó que están en búsqueda de ambos, tanto de la ex pareja sentimental y padre del menor de seis meses y del conductor del taxi.