Morena perfila encuesta para definir candidato presidencial

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su partido definirá por encuesta a su candidato a la Presidencia de la República, pues es el método más democrático preguntarle a la gente, "aquí no va a haber imposición".



"Aquí va a ser por encuesta, no va a haber imposición, el que quiera inscribirse, que se inscriba" y competirá, dijo, "con quien se quiera inscribir, es libre".



En cambio, alertó que se perfila que en el Frente Ciudadano por México sea "por destape", por lo que recomendó una encuesta y que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera, "por lo menos se defienda" porque quieren imponer a Ricardo Anaya, líder del PAN.



El presidente Enrique Peña Nieto no sólo "quiere poner al del PRI, también quiere poner al del Frente", aseguró en entrevista al término del Consejo Nacional de Morena que se realizó hoy.



Recomendó al PRI definir por encuesta su candidato para que no haya "dedazo" del canciller Luis Videgaray, quien quiere -insistió- "cepillarse" al secretario de Gobernación , Miguel Ángel Osorio Chong y ser quien designe abanderado a la Presidencia.



López Obrador aseguró que su partido llegará a su Congreso Nacional, a realizarse mañana, como el dulce poblano, "como muégano".