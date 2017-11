Damnificados del 19-S señalan que no serán botín de 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aunque miles de damnificados de por lo menos 70 zonas de la Ciudad de México no pudieron llegar a la plancha del Zócalo capitalino debido a la NFL Fan Fest 2017, desde la Avenida 20 de Noviembre advirtieron que no permitirán ser parte de un botín político rumbo a 2018.



Al grito de ¡Mancera los predios no se venden! y ¡El pueblo se cansa de tanta tranza! los afectados demandaron un fondo gratuito y no créditos como los que quieren proporcionar.



Además pidieron ampliar los apoyos de renta.



Con la expresión de "no salimos a la calle a manifestarnos porque desde hace dos meses estamos en la calle" los damnificados responsabilizaron a los tres gobiernos de su crítica situación.



Criticaron que el censo hasta ahora dado a conocer por el gobierno capitalino sobre los inmuebles dañados no es confiable.



Dijeron que hay predios que ni siquiera están registrados o simple y sencillamente de manera fast track cambiaron su categoría.